El ambiente en la Copa Centroamericana 2025 se ha encendido aún más luego de que Cartaginés decidiera manifestar su inconformidad ante la Concacaf, denunciando una serie de irregularidades en su visita a Honduras para enfrentar a Olimpia en la previa de la vuelta por los cuartos de final.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025?

Dicho duelo de vuelta entre Olimpia y Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025 está pautado para este jueves 2 de octubre, a partir de las 7:15 p.m. hora centroamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, escenario donde se definirá al clasificado en una serie cargada de tensión y expectativa.

¿Qué sucedió desde Cartaginés antes de enfrentar a Olimpia por la Copa Centroamericana?

Sobre este escenario, el gerente general de Cartaginés, David Vargas, mostró su malestar por las complicaciones que tuvo el club en su llegada al estadio, señalando que no hubo escoltas, el camerino estaba cerrado y no contaban ni con agua ni con papel.

“Ayer estuvo un poco complicada la llegada para el entrenamiento, íbamos un poco molestos porque los escoltas no estuvieron para cumplir con su función. Después llegamos al estadio y el camerino estaba cerrado, no había agua, no había papel“, comentó David Vargas, gerente general de Cartaginés para Tigo Sports Costa Rica.

Aunque reconoció que el problema se solucionó rápidamente, dejó claro que la incomodidad fue real y que incluso se lo hicieron saber a la Concacaf, destacando que en Cartaginés siempre procuran dar la mejor atención cuando reciben a los rivales en su casa.

“Y al final les tomó solo unos minutos solucionar algo que era muy sencillo. No sé si hubo mala intención o no, pero sí estábamos molestos, se lo dijimos a Concacaf, pero bueno ya paso. Lo que sí es que cuando a nosotros nos visitan en nuestra casa, tratamos de atenderlos a todos de la mejor manera“, sentenció Vargas, gerente general de Cartaginés.

Con todo este contexto de polémica y reclamos, el ambiente ya está caldeado y la expectativa crece, pues en apenas unas horas Olimpia y Cartaginés se volverán a ver las caras en un duelo decisivo de la Copa Centroamericana que promete grandes emociones dentro y fuera de la cancha.

