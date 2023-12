Durante la conferencia de prensa donde se abordó la reciente salida de Rubén De la Barrera como director técnico de El Salvador, Diogo Gama, director deportivo de Selecciones Nacionales, se pronunció enfatizando el continuo desarrollo del proyecto, a pesar de la marcha del ahora exseleccionador.

Gama, al defender la libertad de De la Barrera para dejar su cargo, destacó: “Tenemos muy claro el proyecto, las personas son importantes, pero no porque Rubén se vaya el proyecto se para”. Enfatizó que aunque la partida del técnico español puede parecer un cambio, la estructura y la planificación previa se mantienen firmes.

¿El Salvador tiene un técnico para reemplazar a De la Barrera?

El director deportivo descartó que la búsqueda de un nuevo estratega sea un “Plan B”, afirmando: “Ya tenemos entrenadores identificados. Estamos actualizados con lo que pasa al día de hoy, ya tenemos nombres y perfiles definidos. En eso estamos trabajando”.

Sobre la partida de De la Barrera hacia un club de primera división en Europa, Gama destacó: “Esto habla de la calidad que habíamos contratado”. Además, subrayó que la federación no tiene la capacidad de retener a ningún miembro del cuerpo técnico cuando toman decisiones personales.

¿Continuará Diogo Gama como Director deportivo de El Salvador?

Luego, el director deportivo descartó su renuncia: “Hay cosas en el fútbol que no se pueden controlar”. Ante las decisiones tomadas por De la Barrera, Gama prefirió no emitir juicios: “La vida de un entrenador es muy corta, si no aprovecha las oportunidades las pierde. No comentaré sobre la decisión de Rubén”.

Para finalizar, Gama sorprendió al resaltar como un gesto positivo esto que le acaba de suceder a la Selecta: “Esta es una victoria. ¿Alguna vez un club europeo vino a comprar a un jugador o un entrenador a El Salvador?“.

Las declaraciones de Gama muestran una perspectiva de continuidad en el proyecto a pesar de los cambios, destacando la solidez y la planificación continua del equipo. Pese a esto, las críticas han crecido mucho en las redes sociales por dejar un proyecto que acaba de comenzar.

