Nelson Bonilla nuevamente dio de que hablar con sus declaraciones, ahora en una entrevista que dio para el podcast Azul y Blanco, en el que habló sobre la actualidad del futbol de El Salvador y en el que manifestó su deseo de ser dirigente, en especial para hacerse cargo de la Fesfut, esto tomando en cuenta los problemas que han existido en los últimos años.

“A mí me gustaría reunirme con un par de jugadores y poder comandar la Federación, por ejemplo. Con el Ruso Flores tiene capacidad, Jaime Alas, que tiene capacidad, Darwin Cerén para sacar esto adelante, porque lo han vivido y trabajan de eso”, fueron las palabras contundentes que dio el actual jugador del Sukhothai de la Liga de Tailandia.

“Los dirigentes en El Salvador no saben. A mí me han vendido cuatro veces: del Vittorul a Azerbajan, por 25 mil (dólares) , después me vendieron por 100, después me vendieron por $150 y luego por $1 millón. Pregúntame si han ido los clubes, en este caso Alianza donde me inicié sobre el dinero que les deben. Ni saben que hay un dinero por solidaridad”, agregó.

Acerca de la actualidad del balompié de su país opinó: “El fútbol nuestro es semiprofesional y a la gente no le gusta escuchar eso, piensan que es lo mismo cuando estaban en los ’80, donde todo era similar: Costa Rica, Honduras... Pero ellos avanzaron y nosotros nos quedamos en los ’80”.

Bonilla siempre ha sido uno de los jugadores que más ha alzado la voz sobre el funcionamiento de la Federación de Futbol de El Salvador, incluso esto le ha costado algunas críticas, porque ha arremetido contra dirigentes de equipos de la Primera División.