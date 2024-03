La Selección de Argentina goleó 3-0 a El Salvador en el partido amistoso que se disputó ayer en Filadelfia, Estados Unidos, resultado que para Lionel Scaloni fue bueno, pero aprovechó para dar palabras pocas esperadas para La Selecta, porque lo sorprendió.

Scaloni resaltó varios aspectos positivos que vio del equipo centroamericano, incluso mencionó que ve que el equipo tiene grandes posibilidades de ir a la Copa del Mundo del 2026 y en especial debe aprovechar esta oportunidad que no están los gigantes de Concacaf.

El mensaje para El Salvador

“El Salvador tiene fases donde va a apretar muy alto, lo hace bien y en una o dos jugadas nos pusieron en dificultades, hubo una pérdida en la salida de la pelota en el primer tiempo”, dijo

“El Salvador es un buen rival y la posibilidad que se les abre en el próximo mundial, con equipos de la CONCACAF clasificados, es una linda oportunidad para El Salvador de llegar al Mundial. Les deseo lo mejor porque su país me ha abierto las puertas y me ha tratado muy bien. Ojalá se les dé”, agregó.

El consejo para El Salvador

“No hay secreto, si lo tuviera te lo diría. Lo que sí tengo claro es que en cualquier selección, en cualquier equipo se necesita tiempo y ensamble, que los jugadores se conozcan, hacer una base y ojalá se le dé tiempo al entrenador para seguir con su idea. Es una oportunidad bonita porque hay más selecciones que pueden ir al mundial”, mencionó sobre la era de David Dóniga.

“Si te puedo decir unas cosas, te diría que el tiempo, confiar en el proceso y eso, al final, dará sus frutos. Si no se da, será obra de un montón de cosas pero no de no haberlo intentado. El proceso requiere tiempo y en eso deben apostar”, finalizó.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.