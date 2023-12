Si bien comenzó una período de renovación en la Selección de El Salvador a partir de las llegadas del director deportivo Diogo Gama y el técnico Rubén de la Barrera, para Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador), el combinado patrio no tiene chances de clasificar al Mundial 2026.

Así lo externó durante una entrevista con “Somos La Tribu FM” de forma tajante: “Seamos un poco realistas. Canadá, Estados Unidos y México no cuentan (por ser los organizadores). ¿Vamos a dejar afuera a Panamá, a Honduras, a Costa Rica, a Guatemala o las islas del Caribe? ¿Estamos trabajando para ello (clasificar), tenemos Selección para ello?”.

“Yo soy realista, me baso en estadísticas, en números y en el trabajo que se está haciendo. Si no soy realista, entonces no puedo trabajar con el objetivo de clasificar en base a una realidad que vivimos (…) Entre más involucrados estén, porque hay que aceptar la realidad cuando hay un problema, necesitás pedir ayuda…. La hemos ofrecido”, aseguró.

“Si clasificamos, espero comerme las palabras. Yo mismo voy a escribir, voy a felicitar, voy a estar contento y orgulloso. Pero estamos cuesta arriba. No es pesimismo, es realismo”, concluyó.

¿Cómo ve Yamil Bukele el nivel del fútbol salvadoreño?

Bukele también habló sobre el intento de participación que tuvo el INDES en el último tiempo —como el plan “Construyendo el Camino hacia el Mundial”, que buscaba inyectar $30 millones— para desarrollar el deporte rey a nivel nacional: “Nadie puede negar que el fútbol ha caído en un bache enorme, no sólo a nivel selecciones sino de clubes. Quizás la afición espera algo atractivo, que la haga regresar al escenario deportivo, pero no ha habido manera”.

“Hemos ofrecido todo tipo de acciones para mejorarlo, pero al final siempre se nos vio como que nos queríamos meter (…) Siempre las puertas van a estar abiertas, pero si no hay un plan y un objetivo claro, nosotros no brindamos asistencialismo. No vamos a llegar sólo a dar plata y eso se acaba ahí”, dijo.

¿Cuándo vuelve a jugar La Selecta?

El próximo partido de El Salvador será el amistoso contra el Inter Miami de Lionel Messi. Se jugará el viernes 19 de enero, a las 7:00 p.m., en el Estadio Cuscatlán. Por otro lado, el camino de La Selecta en las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo iniciará en marzo de 2024.

