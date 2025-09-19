Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Alianza da noticia que pone el alerta al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador

El club paquidermo dio más detalles sobre la lesión de uno de los seleccionados salvadoreños.

javier pineda

Por Javier Pineda

La Selecta podría quedarse sin uno de sus jugadores
La Selecta podría quedarse sin uno de sus jugadores

El Alianza FC confirmó este jueves que su portero titular, Mario González, sufrió un esguince de grado 1 en la mano izquierda, lo que lo dejará fuera de acción en los próximos compromisos del Apertura 2025. La noticia genera preocupación no solo en el equipo capitalino, sino también en la Selección de El Salvador, donde el guardameta es pieza clave.

¡Atención Panamá y Guatemala! El Salvador sorprende con medida extrema para evitar ser sancionado por FIFA

ver también

¡Atención Panamá y Guatemala! El Salvador sorprende con medida extrema para evitar ser sancionado por FIFA

Según el reporte médico del club, González ya cumplió tres de los siete días estimados de recuperación, tras el diagnóstico inicial. El arquero se perdió el duelo pendiente ante Águila por la jornada 8 y también ha quedado descartado para el partido del domingo contra Inter FA, correspondiente a la fecha 12 del torneo local.

El técnico Ernesto Corti explicó que, durante la semana, González estuvo entrenando de manera diferenciada, con ejercicios que no interfieran en su proceso de recuperación. A pesar de presentar una leve inflamación en la zona afectada, los médicos mantienen confianza en que podrá reintegrarse pronto a la actividad.

Publicidad

Ante esta baja, Alianza apostará por Cristopher Rauda como titular bajo los tres palos frente a Inter FA. Rauda tendrá la responsabilidad de resguardar la portería en un momento clave del campeonato, mientras se espera que González esté listo para reincorporarse en las próximas jornadas.

El Salvador y El Bolillo Gómez atentos a Mario González

El caso también ha encendido las alarmas en el entorno de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez y la Selección de El Salvador, que sigue de cerca la evolución del portero. Su presencia es vital de cara a los partidos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, donde La Selecta enfrentará a Panamá y Guatemala en la próxima Fecha FIFA de octubre.

Publicidad
“Sería muy duro”: El Bolillo Gómez revela su mayor miedo para los partidos ante Panamá y Guatemala

ver también

“Sería muy duro”: El Bolillo Gómez revela su mayor miedo para los partidos ante Panamá y Guatemala

La expectativa está puesta en que Mario González cumpla con los tiempos de recuperación y llegue en plenas condiciones a defender el arco de El Salvador. Tanto el cuerpo técnico de Alianza como el de la selección mantienen la confianza en que el guardameta superará la lesión sin mayores complicaciones.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lo celebra el Bolillo: Figura de El Salvador impacta con su decisión a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas
El Salvador

Lo celebra el Bolillo: Figura de El Salvador impacta con su decisión a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas

Referente de la Selección de El Salvador sale en defensa del Bolillo Gómez
El Salvador

Referente de la Selección de El Salvador sale en defensa del Bolillo Gómez

El futuro de Mario González toma un camino inesperado
El Salvador

El futuro de Mario González toma un camino inesperado

Luis Fernando Tena con novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena con novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo