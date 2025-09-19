Alianza da noticia que pone el alerta al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador

El Alianza FC confirmó este jueves que su portero titular, Mario González, sufrió un esguince de grado 1 en la mano izquierda, lo que lo dejará fuera de acción en los próximos compromisos del Apertura 2025. La noticia genera preocupación no solo en el equipo capitalino, sino también en la Selección de El Salvador, donde el guardameta es pieza clave.

Según el reporte médico del club, González ya cumplió tres de los siete días estimados de recuperación, tras el diagnóstico inicial. El arquero se perdió el duelo pendiente ante Águila por la jornada 8 y también ha quedado descartado para el partido del domingo contra Inter FA, correspondiente a la fecha 12 del torneo local.

El técnico Ernesto Corti explicó que, durante la semana, González estuvo entrenando de manera diferenciada, con ejercicios que no interfieran en su proceso de recuperación. A pesar de presentar una leve inflamación en la zona afectada, los médicos mantienen confianza en que podrá reintegrarse pronto a la actividad.

Ante esta baja, Alianza apostará por Cristopher Rauda como titular bajo los tres palos frente a Inter FA. Rauda tendrá la responsabilidad de resguardar la portería en un momento clave del campeonato, mientras se espera que González esté listo para reincorporarse en las próximas jornadas.

El Salvador y El Bolillo Gómez atentos a Mario González

El caso también ha encendido las alarmas en el entorno de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez y la Selección de El Salvador, que sigue de cerca la evolución del portero. Su presencia es vital de cara a los partidos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, donde La Selecta enfrentará a Panamá y Guatemala en la próxima Fecha FIFA de octubre.

La expectativa está puesta en que Mario González cumpla con los tiempos de recuperación y llegue en plenas condiciones a defender el arco de El Salvador. Tanto el cuerpo técnico de Alianza como el de la selección mantienen la confianza en que el guardameta superará la lesión sin mayores complicaciones.