El estratega español David Dóniga entregó ayer la lista de convocados de la Selección de El Salvador. Lo que terminó llamando más la atención fueron las ausencias de Eriq Zavaleta y Alexander Roldán, el DT se refirió al tema y reveló que ambos le hablaron al privado para rechazar estar en los tres amistosos.

Durante su participación en el programa Güiri al Aire, el entrenador de la Selecta volvió a dedicarles unas palabras a los futbolistas de la MLS. El europeo compartió su perspectiva y dejó en claro su postura frente a la actitud de los dos jugadores nacidos en Estados Unidos.

“Se mandó la convocatoria a todos los clubes. Ellos declinaron la convocatoria en el plazo determinado y ya está”, expresó David Dóniga, destacando la sencillez de la situación. Pese a su enojo evidente, el DT intentó bajarle la relevancia al rechazo.

¿Cómo reaccionó el plantel de El Salvador por la neativa de Alex Roldán y Eriq Zavaleta?

Ante la interrogante de cómo afectaría esta negativa al resto del plantel, el técnico no dudó en recalcar su enfoque y responsabilidad: “No sé lo que dirán el resto del plantel por la negativa de ellos. Mi trabajo es dar valor y prestigio a la camiseta de la selección, y eso parte por no rogarle a nadie que venga a jugar”.

Con un tono firme, Dóniga dejó claro que su compromiso es con aquellos jugadores que están dispuestos a representar a su país sin reservas. “Hay dos jugadores que no quieren venir, ¿para qué vamos a hablar de los que no quieren venir?”, cuestionó retóricamente, cerrando el tema con determinación.

El técnico español también compartió detalles sobre su visión de contar con legionarios en esta fecha FIFA de marzo, destacando que es una oportunidad para evaluar el rendimiento de los jugadores que no pudo considerar en convocatorias anteriores fuera de esta ventana internacional. Asimismo, dejó entrever que su planificación incluye una extensa base de aproximadamente mil jugadores de distintas categorías que podrían contribuir a sus estrategias en el futuro.

¿Cuándo son los amistosos de El Salvador?

La Selección de El Salvador disputará tres amistosos internacionales en esta fecha FIFA. El primero será contra Bonaire, miércoles 20 de marzo; luego enfrentará a Argentina y será el viernes 22 de marzo. Para finalizar, la Selecta jugará contra Honduras, martes 26 del mismo mes.

