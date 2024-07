El fichaje de Jeyland Mitchell por el Feyenoord revolucionó a la Liga Deportiva Alajuelense. Principalmente a sus arcas, pues el club neerlandés desembolsó 2.5 millones de euros —aunque los porcentajes se reparten entre Saprissa, Liberia y Guanacasteca— y se convirtió en el defensa costarricense más caro de la historia.

Sin embargo, el ojo del técnico Alexandre Guimaraes jugó un rol crucial en esta situación, pues fue él quien detectó el talento del juvenil. “Él estaba ahí, se dio la oportunidad y no la dejó pasar. Nosotros desde ese momento intuíamos y veíamos que era un jugador con corte internacional”, aseguró en el Media Day de UNAFUT.

El debut de Mitchell en la Liga se dio el 26 de marzo, frente a Liberia. Y “Guima” acudió a él, en gran parte, porque no tenía centrales: Guillermo Villalobos y Santiago van der Putten estaban lesionados, Alexis Gamboa había sido citado a la Selección de Costa Rica y Juan Luis Pérez fue convocado por Nicaragua.

Sin embargo, luego siguió apostando por el zaguero —incluso tras la expulsión en la semifinal con Herediano— y el resto es historia. Ahora, el estratega está plenamente enfocado en el próximo semestre, que iniciará el 17 de julio con la Recopa. Y para afrontarlo, ascendió al primer equipo a varios cachorros del CAR.

¿Otro Jeyland Mitchell? Alexandre Guimaraes detectó nuevos talentos

Así como Jeyland Mitchell aprovechó su chance, ahora le toca hacer lo propio a los juveniles Rojinegros, que integran el 30% de la plantilla actual. De hecho, por dicha para Alajuelense y sus aficionados, Alexandre Guimaraes le comentó La Nación que detectó a uno o dos cachorros con corte internacional.

Si bien no dio nombres, el tiempo dirá si el ex técnico lleva la razón: “Uno tiene mucho de estar en esto y de haber estado en diferentes ligas del mundo para saber quién realmente tiene ese nivel”, argumentó el ex técnico de Saprissa, Al-Wasl (Arabia Saudita), América de Cali (Colombia), Iraputo (México) o Comunicaciones (Guatemala).

¿Podrá Alajuelense sacar un nuevo Jeyland Mitchell? (Foto: LDA)

Empero, también fue claro con los más jóvenes del club: “No todos van a tener esa prontitud que tuvo Jeyland, pero es una señal para que nunca pierdan las esperanzas y la ilusión de llegar al primer equipo, rendir, entrar en una selección menor o mayor, y después de eso, salir. Primero tenés que demostrar en tu club y después salir, no al revés”, sentenció.