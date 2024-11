"Una mentira enorme": la baja de Saprissa que hace ruido en un momento crucial

Luego del ida y vuelta sumado a algunas acusaciones, parece que se confirmó que Vladimir Quesada no mintió cuando era DT de Saprissa.

Al poco tiempo de la salida de Vladimir Quesada de Saprissa, Mariano Torres salió hablar y atacó directamente a su ex entrenador. El capitán y referente del Morado aseveró que era mentira sobre que no podía jugar partidos en canchas con cesped sintético.

“Se habla por lo dicen ustedes (periodistas), respeto mucho el trabajo de ustedes pero eso de que yo no juego en canchas sintéticas es una mentira enorme“, declaró el jugador argentino sobre las declaraciones que hacía Vladimir Quesada cuando no lo convocaba a esos partidos.

Pero pese a que se lo atacó mucho al ex entrenador, parece que no mintió cuando decía que el experimentado futbolista no podía jugar en estos campos porque le hacía mal al físico. Una decisión de José Giacone terminó exponiendo al capitán del Saprissa.

¿Cuál es la decisión que le da la razón a Quesada?

José Giacone decidió cuidar a Mariano Torres y no viajó con la plantilla para jugar ante Pérez Zeledón. Es llamativo porque no terminó lesionado en el Clásico, por el contrario marcó un gol en el final, y da la casualidad de que el estadio tiene césped sintético.

Mariano Torres y David Guzmán no jugarán ante Pérez Zeledón.

No es raro esto, a muchos jugadores les hace mal a su físico jugar en estos campos. Lo que llama la atención es que Torres lo había descartado y ahora sucede esto que lo termina exponiendo y dejando mal ante sus declaraciones contra Quesada.

¿Mariano Torres es la única ausencia en Saprissa?

Otro futbolista que no habría viajado es David Guzmán. Giacone reservó a los dos experimentados para tenerlos de la mejor manera en la siguiente fecha que jueguen de local. Veremos si se dice más sobre esto o simplemente deciden guardar silencio.