Kevin Cabezas, volante de Alajuelense, ha sorprendido a propios y extraños con el progreso de su recuperación luego de la compleja lesión que sufrió hace poco más de un mes.

Durante un partido del Torneo de Copa ante Escorpiones, Cabezas fue víctima de una fuerte entrada que le provocó una fractura de tibia y peroné. Desde entonces, el jugador ha mostrado en sus redes sociales los avances de su recuperación, revelando que ya se encuentra realizando trabajos de gimnasio.

Kevin Cabezas se compara con un ídolo del Real Madrid

En una reciente entrevista, el futbolista de 25 años compartió su optimismo, comparando su recuperación con la situación que vive Dani Carvajal, defensor del Real Madrid, quien recientemente sufrió una grave lesión de ligamentos.

Cabezas comparte imágenes de su proceso de rehabilitación (Instagram).

“Vi lo que le pasó y, sinceramente, me siento un poco afortunado porque, en mi caso, fue una fractura de hueso. El hueso se une con lo que me pusieron y, aunque lleva su proceso de recuperación, es algo más manejable”, explicó Cabezas.

La diferencia clave entre la lesión de Cabezas y la de Dani Carvajal

El partido de liga entre Real Madrid y Villarreal dejó fuertes imágenes del defensor merengue sufriendo una triple rotura del ligamento cruzado anterior, el colateral externo y el tendón poplíteo de la pierna derecha.

Al ver las imágenes, Cabezas no pudo evitar recordar el dolor que también vivió tras el planchazo que recibió. “Tuve un poquito de suerte con la fractura, porque el hueso no se desplazó. No hizo tanto daño, y eso ha permitido que esté avanzando más rápido de lo que pensaba”, explicó el jugador rojinegro.