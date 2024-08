La Liga Deportiva Alajuelense no tuvo felicidad completa, tras la obtención de los tres puntos contra el complicado Marathón de Honduras en su primera presentación en la Copa Centroamericana de Concacaf. La alegría fue empañada por una preocupación significativa: la lesión del lateral derecho Fernando Piñar.

El encuentro en el Estadio Alejandro Morera Soto había comenzado con buenas expectativas para el equipo dirigido por Alexandre Guimarães. Sin embargo, apenas transcurrían diez minutos de juego cuando Fernando Piñar tuvo que ser sustituido debido a una lesión.

Su salida del campo, apoyado en el doctor Jorge Slon y el fisioterapeuta Javier Baldi, dejó a todos con un mal presentimiento. La situación parecía grave, y todas las miradas se dirigían hacia una posible lesión común entre futbolistas.

El equipo se mostró cauteloso: “Lo de Fernando se lo iban a llevar ahora para sacarle unas placas a ver qué es, no me puedo atrever, sería irresponsable de mi parte de decir algo que quizás no sea eso, aunque he visto durante todo este tiempo mucho tipo de dolor parecido en la región que fue, pero esperemos que este viernes cuando vayamos al entrenamiento en la tarde ya tener bien esto, saber bien”.

Fernando Piñar se retiró muy dolorido del campo de juego.

¿Cuál es la lesión que sufrió Fernando Piñar?

Alajuelense aún no ha difundido el parte médico oficial, pero fuentes confiables han confirmado que Fernando Piñar se fracturó el quinto metatarsiano, el pequeño dedo del pie. Esta lesión requiere cirugía, y su recuperación se estima entre seis y ocho semanas. Este mismo tipo de lesión fue sufrido por Joshua Navarro en el torneo pasado, y su recuperación se prolongó por un periodo similar.

La lesión de Piñar plantea una serie de interrogantes para Guimaraes y la directiva de Alajuelense. La gerencia deportiva y el cuerpo técnico deben decidir si buscarán un refuerzo para la banda derecha o si confiarán en los jugadores disponibles.

¿Cuáles son las variantes que tiene Alajuelense en ese puesto?

Actualmente, los otros laterales derechos del equipo son Carlos Martínez y el juvenil Deylan Paz, con Emanuel Salazar como una posible incorporación al primer equipo. Veremos que decisión terminan tomando los directivos de la Liga.