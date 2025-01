"Soy el próximo": el técnico de Herediano ya sabe lo que piensa Jafet Soto

La dirección técnica del Club Sport Herediano siempre ha estado bajo un intenso escrutinio, y Alexander Vargas, actual estratega del equipo, es plenamente consciente de ello. El DT no tuvo vueltas al hablar sobre la presión de dirigir en un equipo en donde está Jafet Soto.

Con una directiva que no duda en realizar cambios si los resultados no se dan, Vargas asumió su rol con una actitud positiva, a pesar de las advertencias que recibe de su entorno. Así lo explicó en una entrevista que dio con Diario Extra.

“La presión siempre te hace mejorar. Yo no tengo celos de eso y ni siquiera me inmuto con esas cosas. A mí me toca trabajar y si yo lo hago de la mejor manera, honradamente, me mato en los entrenamientos y tengo credibilidad con los jugadores”, comenzó declarando Alexander Vargas.

Y agregó: “Mis amigos, la gente de la radio, me dicen que si en 4 o 5 partidos no me va bien soy el próximo. Yo no me inmuto en eso y más bien vieras que me da más fuerza para seguir adelante”.

Alexander Vargas no le teme a la presión de Herediano.

Vargas fue cuestionado sobre su estilo de liderazgo, sobre eso reafirmó los valores que ha mantenido a lo largo de su carrera: “Siempre me ha gustado hablar de frente con el jugador, decir las cosas como tienen que ser y no andarme con rodeos. Hay que ser honesto en el fútbol y en la vida”.

El camerino de Herediano, conocido por su alto nivel de exigencia, no es algo que intimide al nuevo DT. “Es un camerino pesado por las grandes figuras, por todo lo que conlleva, pero Saprissa, la Liga y Cartaginés también lo tienen. Eso está muy claro”, explicó.

A pesar de la incertidumbre que rodea su futuro en el banquillo, Vargas se mantiene enfocado en su labor y evita distraerse con los comentarios externos. “Solo Dios sabrá qué podrá pasar, pero yo no me fijo en esas cosas y más bien trato de escuchar las cosas positivas”, afirmó con optimismo.