Ronald Matarrita se encuentra en suelo costarricense. Y el sábado pasado asistió al Estadio Alejandro Morera Soto para alentar a su ex equipo, Liga Deportiva Alajuelense, que rescató un empate agónico en el Clásico con Saprissa. Esta situación, aunada al hecho de que el futbolista está negociando la rescisión de su contrato con Aris de Grecia, ilusionó a la afición Rojinegra con su regreso.

Fue allí, en la “Catedral”, donde el lateral habló con los medios por primera vez sobre las dificultades de su estadía en Salónica: “Me siento bien, tranquilo. Este lapso que tuve por Europa fue complicado. Uno cree que llega a Europa, que llega a un nivel superior, pero al final hay otras sobre la mesa y se hacen muy poco llevaderas cuando estás allá. Más que todo el tema extra fútbol es algo que se descuida mucho en este tipo de ligas”.

En ese sentido, Matarrita explicó: “Hay cosas que no se manejan de la mejor manera en Grecia (…), los problemas con el entrenador y varias cosas a las que no quiero referirme por el momento hicieron que estemos en términos legales con el club”. Recordemos que el defensa jugó un solo partido desde su llegada a Aris en junio de 2023. Fue el 27 de septiembre, cuando disputó 90 minutos en la derrota 4-1 frente a Olympiacos.

¿Volverá Ronald Matarrita a la Liga Deportiva Alajuelense?

Matarrita también reveló que tuvo pláticas con Alajuelense en el mercado de fichajes pasado, pero la operación no avanzó: “Hubo conversaciones, pero no hubo interés en el papel. La Liga es mi casa, esa opción siempre estará presente (…). Mi idea es seguir en un buen nivel, ya sea a nivel internacional o acá en Costa Rica”, externó, dejando abierta la posibilidad de regresar a la institución cuyos colores defendió entre 2013 y 2015.

En enero, cuando la posibilidad de repatriar al defensa se había caído, Javier Santamaría, gerente deportivo del club, también dejó entrever que el deseo de traerlo no se desvanecía en aquel momento: “Su situación en Aris no nos permite avanzar. Desgraciadamente, para esta ventana no se podrá dar. Pero es un jugador que nos agrada, de gran trayectoria internacional y muy buenas cualidades”, le dijo al programa 120 Minutos.

Regresar a la Sele, uno de los objetivos de Matarrita

Si el próximo semestre desembarca en Alajuela, Matarrita podría contrarrestar la falta de rodaje que lo habría marginado de la Selección de Costa Rica. El técnico argentino se reunió con él, Jewison Bennette y Álvaro Zamora previo al repechaje con Honduras, pero finalmente no convocó al defensa: ni siquiera entró en la lista provisional, conformada por sesenta jugadores.

“Tuvimos una conversación (con Alfaro), lo conozco y él a mí también, siento y puedo percibir que las opciones siempre están para volver. Para la Selección siempre voy a estar disponible al 100%”, sentenció el futbolista de 29 años.

