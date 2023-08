Lamentablemente para Randall Leal las cosas no se le dieron en la final de la Leagues Cup con Nashville ante el Inter Miami de Lionel Messi. Tras un intenso encuentro que terminó (1-1) en los 90 reglamentarios, todo se definió en los penales, en donde el costarricense falló su tiro dándole ventaja al conjunto rival y tras perder dicha final, el tico salió a la luz con el siguiente mensaje.

Con un golazo de Lionel Messi, Inter Miami se había puesto en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo. Hasta que, en una jugada desafortunada, Drake Callender en contra puso el empate. Por fortuna, en los penales el arquero se pudo redimir atajando dos remates en la eterna definición que terminó 10-9 en favor de los de Gerardo Martino, que alzaron el primer título de su historia.

¿Qué dijo Randall Leal sobre su fallo en la tan de penales?

“Qué difícil es expresarse después de un momento amargo como ayer, volver a sentirse de la misma manera de hace unos años atrás, personalmente siempre he creído que Dios tiene un tiempo y una razón para todo y en lugar de preguntarme el “Por qué?” Decido solo confiar en la palabra de Dios, que así como he superado muchas adversidades y me he mantenido fuerte así lo voy hacer en este momento”, puntualizó Randall Leal a través de sus redes sociales.

Recordemos que el exjugador del Deportivo Saprissa estuvo un tiempo complicado superando una lesión que lamentablemente en su regreso y con la intensión de ayudar al equipo no tuvo una buena ejecución en la tanda de los penales. Lo cual trajo como consecuencia que el Nashville perdiera también así la chance de levantar la Leagues Cup.