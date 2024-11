El ídolo de Saprissa no se quedó sin opinar antes del clásico nacional.

Paté Centeno es sin lugar a duda una de las voces autorizadas para hablar del clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense, que este sábado llegará a su edición número 356 cuando la bola ruede desde las 8:00 p.m. en la Cueva.

Sin embargo, para el ex futbolista y técnico del Monstruo, este no será un partido más del vasto historial. Para la Liga, sobre todo, puede marcar un antes y un después. Y así le hizo sentir la presión en diálogo con el programa Prime Fútbol.

¿Qué dijo Paté Centeno sobre Alajuelense?

“Yo creo que el que se juega demasiado es Alajuelense. Porque no ha ganado, porque el torneo recién empieza y porque ellos tienen asignaturas pendientes”, aseguró Centeno, haciendo alusión a que los Rojinegros no le ganan un clásico a su archirrival en el Ricardo Saprissa hace tres años y seis meses.

Para el ídolo de Saprissa, solo si se impone allí la Liga podrá perfilarse como un serio candidato al título: “Ellos han hecho las cosas bien, pero tienen que ganarle al campeón. Usted no puede sentirse ahorita favorito si no le ha ganado al campeón, por más mal que esté”.

Una derrota ante Saprissa, el peor escenario para Guimaraes

Si el equipo Manudo pierde su invicto de veintisiete partidos, “Paté” aseguró que las cosas se pondrán difíciles para Alexandre Guimaraes: “Alajuela es el más presionado, tiene que salir bien librado porque no ha perdido, no ha tenido un bache. Todos han tenido un bache. Y si pierde y le cae un bache, no sé qué puede pasar”.

Encuesta El ganador del clásico 356 será... El ganador del clásico 356 será... YA VOTARON 0 PERSONAS

Lo que sí tiene claro es qué sucedería con los tetracampeones nacionales: “Si se puede levantar, cuidado. Le va a meter miedo a cualquier equipo y ya ustedes saben lo que es Saprissa en instancias finales”, sentenció.