El portero peruano Alejandro Duarte se prepara para ponerle punto final a su paso por la Liga Deportiva Alajuelense. Su aventura en tierras costarricenses, que comenzó como un préstamo a seis meses en busca de continuidad, concluirá una vez que los “rojinegros” terminen su participación en el Clausura 2024.

Duarte llegó a Alajuelense en enero de este año, procedente del Sporting Cristal de Perú. Sin embargo, no logró encontrar el protagonismo que esperaba, relegado al banquillo tras la figura del portero titular, Leonel Moreira.

A pesar de no tener minutos en partidos oficiales, Duarte se mantuvo entrenando duro y aportando su experiencia al equipo. Su profesionalismo y compañerismo han sido valorados por sus compañeros y cuerpo técnico.

Oficial: Alejandro Duarte no seguirá en Alajuelense

El portero peruano Alejandro Duarte ha confirmado su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, donde estuvo a préstamo durante el Clausura 2024. En una entrevista con el programa En las Canchas de Perú, Duarte aseguró que “estoy a pocas semanas de terminar mi préstamo”.

Alejandro Duarte – Alajuelense

“Creo que esta experiencia de salir y aparte que no haya salido como yo quise, de no haber podido sumar minutos me va a hacer volver con más ganas a Sporting Cristal. Además de tener más hambre de poder recuperar mi puesto”, aseveró Alejandro Duarte.

