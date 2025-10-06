Es tendencia:
A Michael Barrantes le preguntaron por La Sele y dijo lo que pocos se animan en Costa Rica del equipo del Piojo Herrera: “Ya no es un grupo”

Michael Barrantes alzó la voz y en un momento delicado de la Selección de Costa Rica dijo lo que pocos se atreven.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Michael Barrantes habló sobre la Selección de Costa Rica
Michael Barrantes habló sobre la Selección de Costa Rica

El ambiente alrededor de la Selección de Costa Rica sigue siendo tenso a pocos días del duelo clave por las Eliminatorias. Las críticas se multiplican y las dudas sobre el rendimiento del equipo de Miguel “Piojo” Herrera no cesan.

Michael Barrantes experimentado con pasado en la Tricolor, habló sin filtros sobre lo que percibe en el vestuario de la Selección. Sus declaraciones encendieron el debate, al poner sobre la mesa temas de liderazgo, compromiso y unión dentro del grupo.

¿Qué dijo Michael Barrantes de la Selección de Costa Rica de Miguel Herrera?

Barrantes encendió el debate sobre el presente de la Selección de Costa Rica, al señalar que el grupo ha perdido la unión y la identidad que caracterizaba a generaciones anteriores.

En una entrevista con TD Más, Barrantes aseguró que hoy cada futbolista “piensa individualmente” y que ya no se ve esa conexión ni las ganas de ayudar al compañero dentro del campo.

No veo la conexión porque cada quien creo yo, está pensando individualmente. Ya no es un grupo, ya no hay esas ganas de ver cómo ayudar a crecer al compañero“, compartió Michael Barrantes sobre la selección de Miguel Herrera.

Llamado de atención al vestuario de la Selección

Las palabras de Michael Barrantes reflejan una preocupación que muchos aficionados comparten: la falta de cohesión y liderazgo dentro del grupo.

Sorpresa total: Michael Barrantes tiene nuevo equipo en Costa Rica - Futbol Centro America
Michael Barrantes
En un momento en el que la Selección de Costa Rica necesita unión y compromiso total para salir del bache, sus declaraciones funcionan como una llamada de atención tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico de Miguel Herrera.

