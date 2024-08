Gustavo Alfaro todavía no ha terminado de arrancar como DT de la Selección de Paraguay y ya empiezan los malos ratos.

No lo esperaba: Gustavo Alfaro se convierte en motivo de burla de la Conmebol

Hace unos días desde Paraguay se confirmó la contratación de Gustavo Alfaro como su nuevo director técnico. A través de sus canales oficiales, la entidad albirroja dio la bienvenida al entrenador argentino, quien se encargará de liderar al combinado nacional en los próximos desafíos en Conmebol. Sin embargo, un reciente video difundido en redes sociales ha generado controversia en torno al estratega sudamericano.

¿Por qué Gustavo Alfaro se convierte en motivo de burla desde Conmebol?

Durante su presentación oficial como nuevo director técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro pronunció un discurso motivacional que levantó algunas cejas entre los aficionados y la prensa especializada.

Si bien el estratega argentino es conocido por su carisma y capacidad para conectar con sus jugadores, algunos observadores notaron una notable similitud entre algunas de las frases utilizadas en Paraguay y aquellas que empleó durante su etapa al frente de la Selección de Ecuador.

Las redes sociales se han hecho eco de un video comparativo que contrasta los discursos de presentación de Gustavo Alfaro tanto en Ecuador como en Paraguay. El análisis visual de estas intervenciones ha revelado una sorprendente similitud en el contenido de sus mensajes, lo que ha generado debates en torno a la originalidad y autenticidad de sus discursos en estas dos oportunidades.

El discurso repetido de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro – Selección Paraguay

“Les dije ‘¿Qué es esto’ y ellos me dijeron ‘nuestra camiseta, es lo que nos identifica de los demás’. Yo les dije ‘¿Dónde está el escudo? ¿Está adelante o está atrás?’, adelante me dijeron. Luego les pregunté ‘¿En qué parte está? ¿A la izquierda o la derecha?’, a la izquierda me dijeron. Perfecto, o sea que el escudo está por delante y está en el lado izquierdo, que es donde está el corazón”, apuntó Gustavo Alfaro como nuevo DT de la Selección de Paraguay.