Este lunes, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, habló abiertamente sobre el tema que mantuvo en vilo al fútbol costarricense durante el último mes: la inesperada salida de Gustavo Alfaro de su cargo como entrenador de la Selección de Costa Rica.

Aunque el técnico argentino tenía contrato hasta 2026, la Asociación Paraguaya de Fútbol pagó la cláusula de rescisión y aseguró sus servicios para las eliminatorias mundialistas, abandonando a Costa Rica en medio del proceso clasificatorio.

Un golpe inesperado para La Sele

Maroto no ocultó su decepción ante la situación. “Claro que nos dolió, teníamos algo proyectado a mediano plazo con él, teníamos un contrato hasta el final del mundial”, confesó el presidente de Fedefútbol.

Alfaro se fue de Costa Rica por la puerta trasera (Getty).

“Nos desgastó por un tiempo, tardamos más o menos 28 días en este proceso de incertidumbre. Yo creo que la forma en que se conversó no fue la correcta“, añadió Maroto.

Maroto criticó la manera en que Alfaro manejó su salida

El directivo subrayó que, si bien el desenlace del asunto cumplió con lo estipulado a nivel contractual, el proceso previo y el comportamiento de Gustavo Alfro dejaron mucho que desear.

“Hubiese esperado una respuesta más rápida, eso fue lo que no me gustó personalmente. La salida fue muy formal, una nota, una conversación, y la cláusula se cumplió, entonces decir algo malo de cómo se hizo desde el punto de vista deportivo y contractual-legal no podría decirlo, porque la verdad se hizo bien”, concluyó Osael Maroto.