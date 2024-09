Keylor Navas estuvo cerca de llegar al FC Barcelona en los últimos días tras la lesión de Marc-André Ter Stegen, pero finalmente el club español prefirió regresar del retiro al polaco ex Juventus, Wojciech Szczęsny. El portero tico se había ofrecido a escuchar al Barça y también era una de las posibilidades.

Sin embargo, el conjunto blaugrana optó por el portero que se había retirado meses atrás. De todas maneras, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que Szczęsny no será titular, sino que le respetarán el lugar a Iñaki Peña. En caso de que hubiese sido Keylor el fichaje, hubiera sufrido la misma acción y sería suplente como le ocurrió en el PSG.

Al histórico portero de Costa Rica le quedan pocas alternativas para sumarse a un nuevo equipo, ya que la mayoría de los mercados están cerrados. En las últimas horas, Keylor se mostró en sus redes sociales en un lugar en el que pocos esperaban.

Mientras espera un club, ¿dónde estuvo Keylor Navas?

En su cuenta de Instagram, Keylor Navas se mostró públicamente ayudando a su fundación “Tiempos de Esperanza“. Esta busca ayudar a niños de Costa Rica que están atravesando riesgos tanto a nivel social como a nivel salud.

“Hoy tuvimos de nuevo una visita muy especial. Nos encanta fraguar amistades, sentir que otros se enamoran como nosotros de esta comunidad de los Guido”, escribió la Familia Misionera Ignis Mundi en la historia de Instagram que replicó el portero.

(Foto: Instagram de Keylor Navas)

¿Dónde jugará Keylor Navas?

Después de quedar libre en el PSG, el portero tico estuvo en la órbita de varios clubes. Sin embargo, todavía no hay uno claro. Pocos mercados siguen abiertos como los de Egipto o Emiratos Árabes Unidos que aparecen entre los posibles que podrían cumplir con las pretensiones financieras de Keylor. De no resolver su situación, el ex Real Madrid deberá esperar a enero para firmar por un nuevo club.