Cuando parecía que Keylor Navas (37 años) se iba a quedar definitivamente sin equipo al menos hasta diciembre, apareció el Barcelona para darle una luz de esperanza.

La lesión de Ter Stegen que obligó a los culés a buscar un portero libre mantuvo en vilo al tico, quien se ilusionó hasta último momento con convertirse en refuerzo blaugrana aun con su pasado en el Real Madrid a cuestas.

Sin embargo, los catalanes se inclinaron finalmente por contratar a Wojciech Szczesny, el polaco de 34 años que es muy amigo de Robert Lewandowski, y así el futuro de Keylor Navas volvió a foja cero.

Un amigo de Keylor Navas le marca el camino al tercer mundo

Pero a las pocas horas de que su pase al Barcelona se cayera definitivamente, se abrió un nuevo mercado. No precisamente para él pero sí para un muy amigo suyo que sigue en las mismas condiciones: sin equipo.

Sergio Ramos y Keylor Navas fueron compañeros en Real Madrid y PSG. (Instagram)

Se trata de Sergio Ramos, el central español con el que ganó las famosas tres Champions Leagues seguidas en el Real Madrid, quien sigue libre a los 38 años y fue tentado para irse a jugar a Egipto, cuyo mercado de fichajes cierra el 30 de septiembre.

Según información del diario As, “dirigentes e incluso algún intermediario cercano al Zamalek de Egipto han expresado en las últimas horas la necesidad y el interés por firmar a Sergio Ramos”.

En el Merengue fue donde mejor les fue tanto a Navas como a Ramos. (IMAGO)

Así es: el club de El Cairo se quiere llevar a una de las grandes estrellas que tuvo el fútbol mundial en las últimas décadas y un amigo muy cercano de Keylor Navas, con quien ya compartió equipo no sólo en el Merengue sino también en el PSG.

Esto dicen desde Egipto

“El Zamalek es un club grande y merece futbolistas así. Vemos el acuerdo con Ramos no sólo como algo bueno en lo deportivo, sino también para el marketing”, aseguró Ali Hisham Nasr, hijo del vicepresidente del club.

“Me puse en contacto con los agentes de Sergio y el jugador no tiene ninguna objeción en venir a Egipto. Las diferencias financieras entre el defensa español y el club no son tan grandes. Las conversaciones no han terminado”, agregó Omar Zaalouk, un intermediario del club eipcio.

¿Y si Ramos y Navas se vuelven a juntar en este excéntrico fútbol?