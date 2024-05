Luego de que Kylian Mbappé confirmara su salida del PSG, tanto los aficionados del equipo galo como la prensa nacional e internacional estaban atentos a la reacción de Luis Enrique. El estratega español, sin embargo, lució cauto y optimista en la conferencia de prensa al hablar de la temporada 2024-25, pese a que no contará con el máximo goleador de la historia del club y un arquero de garantías, además de tricampeón de Europa, como lo es Keylor Navas.

Inclusive se mostró agradecido con Mbappé, poniéndole fin a los rumores de tensión que surgieron tras el empate 0-0 con Mónaco —lo sacó en el medio tiempo sin darle explicaciones, luego de que blanqueara su deseo de irse—. El DT ibérico, en cambio, no ha tenido cruces con Navas. Pero haberle dado pocos minutos y ponderar a Donnarumma en Champions le salió caro.

¿Qué dijo Luis Enrique sobre la salida de Kylian Mbappé?

“A pesar de que nos han intentado enfrentar muchas veces, el propio Kylian lo desmintió. Solo puedo hablar maravillas de él, del Kylian futbolista y del Kylian persona. Entiendo y puedo comprender su decisión. Es una leyenda del club, ha dado todo por el club y el club le ha dado todo. Le deseo lo mejor”, aseguró Luis Enrique en rueda de prensa.

“Todavía no ha dicho dónde va, pero creo que creemos que está claro. No tengo nada más que decir. Ninguna queja. Orgulloso de haber vivido este año con Mbappé”, externó el ex estratega del Barça, quien ya avizora el cierre de Ligue 1, frente a Niza (15/5) y Metz (19/5), y la chance de pelear por otro título cuando se midan a Lyon (25/5) en la final de la Copa de Francia.

¿Cómo será el PSG sin Keylor Navas y Mbappé? Esto dijo Luis Enrique

Según Luis Enrique, las bajas de Navas y Mbappé no alteran al PSG. “No cambia el panorama. Sigue siendo igual. Todas mis decisiones fueron para buscar lo mejor equipo. Y creo que todas las partes nos hemos comportado de la mejor manera (…) Estoy convencido de que, independientemente de los jugadores que estén, el año que viene seremos más fuertes porque es una manera que tengo de pensar”.

Los caminos de Keylor y Mbappé se separan a partir de julio. (Foto: IMAGO)

“Este es un deporte, el fútbol, lo suficientemente complejo como para que no suelan ganar los títulos los equipos que no tengan a los mejores jugadores. Es un deporte de equipo. En términos de qué equipos ganan más títulos, uno puede analizar con frialdad qué equipos ganan los títulos. Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo. Todos los sabían”, sentenció.