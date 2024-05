Este viernes, Kylian Mbappé confirmó su salida del PSG con un escueto mensaje a través de sus redes sociales que sacudió al planeta fútbol y le puso fin a uno de los culebrones más sonados de los últimos años en los mercados de pases. Ahora, todo indica que enfilaría hacia el suroeste del continente europeo para defender el escudo de Real Madrid.

De allí, precisamente, llegó en septiembre de 2019 uno de los compañeros con los que más momentos compartió Mbappé desde que fichó por la institución parisina: Keylor Navas. El más reciente fue la eliminación en semifinales de la Champions League ante el Dortmund, que le impidió al club jugar su segunda final —para el tico hubiera sido la quinta—.

Sin embargo, cuatro ediciones antes, en 2020, habían guiado juntos al PSG hasta la primera. Además de florearse a nivel doméstico, levantando nueve títulos: tres Ligue 1 (2019-20, 2021-22, 2023-24), tres Supercopas de Francia (2020, 2022, 2023), dos Copas de Francia (2020, 2021) y una Copa de la Liga (2021).

Fue precisamente durante la celebración de uno de esos campeonatos locales que Mbappé y Navas protagonizaron un momento especial que enorgulleció a Costa Rica, la patria del aclamado portero. Otro más para la colección en lo que respecta al fútbol europeo, pues el ex Saprissa venía de ser tricampeón de la Champions con el conjunto Merengue.

El momento inmortal de Keylor Navas con Kylian Mbappé que atesora Costa Rica

El 21 de mayo de 2022, Paris Saint-Germain arrolló 5-0 a Metz en la última fecha de la Ligue 1. Una noche especial en el Parque de los Príncipes, ya que el equipo festejó junto a su afición la obtención de un nuevo trofeo. Fue durante la vuelta olímpica que Keylor Navas sacó a relucir la bandera de Costa Rica y posó para una foto, a la cual se sumaron Kylian Mbappé y Neymar.

Dicha postal, con el estandarte del país costarricense en el centro de la escena, dio la vuelta al mundo. Sobre todo teniendo en cuenta que en aquel entonces, Mbappé había dejado plantado al Real Madrid para firmar la extensión de su contrato con PSG hasta 2025 y desatar la algarabía en los hinchas. Hoy, exactamente 720 días después, la situación es totalmente antagónica.

Encuesta ¿Ganará PSG alguna Champions sin Keylor ni Mbappé? ¿Ganará PSG alguna Champions sin Keylor ni Mbappé? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cómo está la situación de Keylor Navas con el PSG?

Diversos medios, entre los que destaca L’Équipe, aseguran que Keylor Navas no seguirá en el PSG. Su contrato expira el 30 de junio y, después de cinco años, no renovará; por lo que tendrá libertad de acción para negociar su pase con otro club. El principal detonante es la falta de minutos y la continuidad de Luis Enrique no se los garantizará.