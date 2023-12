Liga Deportiva Alajuelense tuvo un final de año que quizás no esperaba en la liga costarricense, pero haber quedado eliminado en la semifinal del campeonato no debería empañar la consagración en los otros torneos que disputó.

El torneo de copa fue seguido por la Copa Centroamericana como logros en su palmarés. Sin embargo, un equipo de esa categoría debería continuar pensando todo el tiempo en reforzar el equipo, un movimiento que confirmó tuvo la salida de un jugador.

La salida confirmada tiene en la escena a Jurguens Montenegro con destino europeo. El jugador que aún tenía seis meses de contrato con el club fue vendido al KS Egnatia albanés. Esa decisión fue comunicada por el equipo en las redes sociales.

Montenegro se despidió del club con un mensaje

La institución mencionó la transacción al tiempo que le deseó suerte al jugador surgido del club: “El jugador Jurguens Montenegro fue vendido al KS Egnatia de Albania, le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva etapa como legionario.”

El último paso de Montenegro por el fútbol costarricense no fue en la Liga Deportiva Alajuelense, sino a préstamo en Pérez Zeledón, equipo en el que jugó como titular en la mayor parte del campeonato en el semestre.

Encuesta ¿Acertó el club en vender al jugador? ¿Acertó el club en vender al jugador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Montenegro se despidió en redes sociales: “Hoy ha llegado el momento de decir hasta pronto al club que le he entregado seis años de amor y respeto. Hoy me despido del club que me abrió las puertas cuando nadie más lo hizo.”

“Triste y feliz a la vez, triste porque me despido del equipo que me vio crecer, me formó y me hizo un jugador profesional, pero contento porque sé que hice las cosas bien las veces que me tocó defender esta hermosa camiseta.”