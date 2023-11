La selección costarricense resulta el tema más importante de la semana para la mayoría de los fanáticos. Su partido contra Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf es crucial para un equipo que tiene un entrenador recién llegado.

Sin embargo, hubo un par de clubes que tuvieron las miradas centradas en el partido pendiente de la jornada 15 que enfrentó a Herediano con Guanacasteca. El entrenador Jeaustin Campos se refirió a las críticas recibidas tras lograr la victoria por la mínima diferencia.

“Siempre he estado tranquilo, sé lo que tengo y los objetivos que buscamos, de lo que se habla afuera del camerino me tiene sin cuidado, es algo que no controlo, no puedo perder el tiempo en otras cosas que no vienen al caso.”

La explicación de la victoria por parte del entrenador

Herediano obtuvo un resultado perfecto para mantenerse en las primeras posiciones de la tabla habiendo jugado 20 partidos. Con el triunfo que consiguió, ahora se ubica tercero en el certamen con 37 puntos, uno más que el siguiente equipo.

Pero lo destacado para sus aspiraciones es que le sacó una ventaja de seis puntos al quinto. A falta de apenas un par de fechas para la conclusión, su condición en la siguiente instancia es prácticamente segura por esa diferencia.

Campos demostró conformidad con el rendimiento del equipo en conferencia: “Estaba muy claro cuál era el plan de vuelo, el juego se dio exactamente como nosotros lo visualizamos. El equipo está interpretando bien el libreto. Guanacasteca es un equipo muy anímico, sabíamos que en los primeros minutos de cada tiempo iba a empujar en el último cuarto buscando el balón largo.”

“Diseñamos un estilo de juego correcto, nuestra línea de 5 estuvo impecable, estuvimos fuertes en el juego aéreo, fortalecimos el mediocampo, pusimos piernas frescas buscando generar peligro y en una de esas se dio la anotación. Fuimos inteligentes a la hora de jugar en una cancha difícil, minimizamos los riesgos atrás, es un tiempo para ser más práctico y menos romántico.”