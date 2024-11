Luego de extender su vínculo con el Monstruo, el volante morado lanzó un mensaje que no caerá bien en Herediano.

Este viernes, Deportivo Saprissa oficializó la esperada renovación de contrato de Jefferson Brenes, mediocampista que extendió su vínculo con el club tibaseño hasta 2028.

La noticia fue recibida con alegría por los fanáticos morados, y el propio Brenes expresó su satisfacción en un emotivo mensaje compartido en las redes sociales del equipo. “Me siento muy contento de seguir en Saprissa. Desde el primer día que llegué, tanto la afición, compañeros, directiva, staff, me recibieron de la mejor manera”, afirmó el futbolista de 27 años.

Jefferson Brenes revela lo que diferencia a Saprissa del resto

Jefferson Brenes, quien llegó a Saprissa en julio de 2023 proveniente de Herediano, también compartió una reflexión sobre lo que significa defender el uniforme del Monstruo.

“La motivación está en cada partido que uno viene a jugar a Saprissa, ver la afición como alienta tanto en casa como de visita”, afirmó el talentoso volante, marcando una diferencia clave entre su equipo actual y los demás.

“Creo que uno va más allá”

“Uno como jugador quiere salir a la cancha siempre a dar el máximo, pero la verdad cuando uno llega a una institución como Saprissa, cuando le dan ese cariño, ese amor, creo que uno va más allá”, expresó Brenes. Esto podría generar cierta incomodidad en su antiguo club, especialmente en Jafet Soto, quien fue una figura muy influyente para su carrera.

Brenes le habló a Saprissa con el corazón (Saprissa).

“Esta renovación me motiva aún más para seguir haciendo las cosas de la mejor manera en el club. Estoy feliz de haber renovado y ojalá poder quedarme muchos años en esta institución que me abrió las puertas. Estoy muy agradecido”, sentenció el ex florense.