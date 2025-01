Keylor Navas se convierte en tendencia sin jugar: los comentarios que lo apuntan tras la humillante derrota de Newell’s

Hoy se disputó la segunda fecha del Apertura de la Liga Argentina y Keylor Navas no pudo todavía debutar con Newell’s. El guardameta no tiene los papeles que lo habiliten para vestir oficialmente la camiseta rojinegra y tuvo que ver el encuentro desde su casa.

Más allá de que el guardameta estaba afuera de los convocados, su nombre se volvió tendencia en la red social X por la humillante derrota que sufrió NoB. El equipo rosarino cayó 3-0 en su visita a Banfield, un humilde equipo que tiene mayoría de juveniles en su once inicia.

¿Qué decían los aficionados de Newell’s sobre Keylor Navas?

La índole de los mensajes a Keylor Navas era la misma: no podían creer el infierno en el que se metió. El guardameta decidió dejar la tranquilidad de su Costa Rica natal para ir a un club que está viviendo una enorme crisis institucional y futbolística.

“Keylor Navas va a tener que volver al nivel que mostró en su mejor etapa como para mantener el arco en 0. Pero de mitad de cancha para adelante van a seguir siendo igual de desastrosos seguro”, uno de los mensajes que se viralizó en redes.

Algunos comentarios sobre Keylor Navas.

También hubo vaticinios sobre su futuro: “Keylor Navas puede terminar su carrera de una manera muy lamentable o, por el contrario, lograr algo totalmente histórico. Y no es por echarle la sal a Keylor, pero yo me inclino más por lo primero…”.

Es claro que el portero costarricense tiene por delante un enorme desafío y hasta no depende de él. Newell’s tiene falencias por todas las posiciones y parece que no se resolverá simplemente con la llegada del ex Real Madrid.