No vienen siendo buenas semanas para Keylor Navas. Luego de que se confirmara que no jugaría más en el PSG, el guardameta costarricense no paró de recibir malas noticias tanto en el ámbito deportivo como en lo personal. Y ahora se agrega una nueva.

Luego de que se cayeran varias propuestas como la del Real Betis, el portero de Costa Rica fue denunciado por su ex empleado por haberlo maltratado y tenido trabajando en circunstancias bastante ilegales. Además, filtraron varios videos en donde se lo ve insultando.

Pero esto no termina acá, cuando parecía un hecho de que iba a terminar siendo fichado por Club León se terminó frenando su fichaje. Medios mexicanos ya habían contado las condiciones que pidió el tico y parecía que iban a cumplírsela.

¿Cuál es la mala noticia que recibió Keylor Navas?

Según informó el medio Hi! Sports TV, Club León terminó descartando el fichaje de Keylor Navas. El entrenador, Jorge Bava, confirmó que no buscarán ningún refuerzo para la portería, pensando en el Apertura 2024 que comenzará a principios de julio.

Club León no fichará a Keylor Navas en este mercado. (Foto: X)

El motivo por el que terminaron descartando fichar al costarricense es la confianza que tienen en Alfonso Blanco, actual arquero. La idea es que sigue siendo el titular en este equipo y no les interesa traerle un contrincante para esta temporada.

De esta manera, es una nueva puerta que se le cierra al ex Real Madrid y su futuro sigue siendo una gran incertidumbre. Por el momento, no hubo ningún otro equipo que haya avanzado realmente por él y no se sabe donde terminará jugando.