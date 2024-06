Se terminó lo que probablemente haya sido una de las novelas más largas en la historia de los mercados de pases. Kylian Mbappé ya es nuevo jugador del Real Madrid, luego de varios años de idas y vueltas se pusieron de acuerdo ambas partes.

Al igual que Keylor Navas, el delantero francés se fue como agente libre del PSG al terminar su contrato al finalizar la temporada 2023/24. Llega completamente gratis al Merengue y cobrará alrededor de 58 millones de euros por año. Firmó hasta junio del 2029.

El campeón del mundo intentará replicar lo que logró el costarricense en el Madrid: consagrarse campeón en la Champions League, algo que no pudo en el conjunto parisino. Debido a esto, el tico aprovechó para augurar un buen futuro de su ex compañero en su ex equipo.

Mediante un comentario en la publicación que realizó Mbappé en su cuenta oficial de Instagram,Keylor le comentó y le deseó lo mejor para esta nueva etapa. Además, terminó asegurando que encontrará la felicidad jugando en el equipo que ama desde que era niño.

El comentario de Keylor Navas en el posteo de Kylian Mbappé

El comentario de Keylor Navas al posteo de Kylian Mbappé. (Foto: Instagram)

“Qué grande hermano!! Que Dios lo acompañe y estoy seguro que va a ser muy feliz !! Hala Madrid !!”, fue lo que comentó Keylor Navas en la publicación de Kylian Mbappé en la que anunció que es nuevo futbolista del Real Madrid y en donde puso imágenes de él con ropa del Merengue.

Ambos han mostrado una gran amistad en estos años que les tocó compartir plantilla en el PSG. No hay duda de que el costarricense le desea lo mejor a su colega en esta nueva etapa. Veremos si logra alcanzar las tres Champions que obtuvo el tico.