Keylor Navas y Kylian Mbappé, dos figuras del Paris Saint-Germain (PSG), han decidido poner fin a su paso por el club al finalizar la presente temporada. Tras una campaña marcada por la amargura de la eliminación en las semifinales de la UEFA Champions League, ambos jugadores optan por buscar nuevos horizontes futbolísticos.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, manifestó Keylor Navas, días atrás en sus redes sociales.

Destacar que, durante el último encuentro de la Ligue 1 ante el Toulouse, Mbappé, tras anotar el primer gol del partido, protagonizó un emotivo gesto hacia Navas en presencia de Luis Enrique. Y es que después de marcar, el francés se acercó hacia el costarricense y le dio un abrazo.

Mbappé y Keylor se vuelven a tomar las redes

Pero la muestra de afecto no se detuvo allí. Este lunes, Kylian Mbappé compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales dedicado a Keylor Navas, en el que lo llamaba “hermano“, resaltando el cariño y la camaradería que comparten fuera del terreno de juego.

“¡Muchas gracias, hermano! Que Dios te acompañe y espero que disfrutes mucho“, expresó Mbappé, acompañando sus palabras con una fotografía en la que se abraza a Navas. Este gesto no solo demuestra el respeto y la admiración mutua entre ambos jugadores, sino también la solidaridad y el compañerismo que han caracterizado su tiempo juntos en el PSG.

La partida de Keylor Navas y Kylian Mbappé deja un vacío en el equipo parisino, con el amargo sabor de que nunca lograron conquistar la UEFA Champions League con la camiseta del conjunto francés. No obstante, nunca dejaron duda de su calidad dentro del terreno de juego.

¿Cuántos títulos ganó Keylor Navas con PSG?

En total, Keylor Navas conquistó diez títulos con el PSG, los cuales se dividen en:

Cuatro Ligue 1 (2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24)

Tres Supercopas de Francia (2020, 2022, 2023)

Dos Copas de Francia (2020, 2021)

Una Copa de la Liga (2021).