Keylor Navas no lo esperaba: el primer cortocircuito entre el portero y los directivos de Newell's

Al otro día de haber llegado a Argentina, Keylor Navas decidió estar presente en el debut de Newell’s en la Liga Argentina 2025. El guardameta estuvo sentado en la zona de los palcos del Estadio Marcelo Bielsa y fue ovacionado por los aficionados.

Más allá de la derrota, los hinchas rojinegros le mostraron su cariño al ex PSG y el portero subió videos agradeciendo el recibimiento. Parecía que todo salió bien, pero se conoció que hubo un pequeño cortocircuito entre los directivos y el guardameta.

No fue algo grave, pero sí marca que Keylor Navas no está dispuesto a hacer todo lo que le pidan. El ex Real Madrid se mueve según lo que él crea correcto y no acató la primera orden que le hicieron desde Newell’s para su presentación.

¿Cuál fueron las diferencias entre Keylor Navas y Newell’s?

Según contaron en TyC Sports, los directivos de Newell’s habían pactado que Keylor Navas baje al césped durante el entretiempo para ser presentado ante los aficionados. El guardameta se opuso y terminó saludando desde el palco en donde se encontraba.

Esta decisión no gustó mucho y les marcó a los dirigentes que el costarricense no se va a dejar manejar como ellos quieran. Tantos años en el fútbol de élite le permiten decidir que es lo mejor para él y no dejarse llevar por lo que le pidan que haga.

¿Por qué Keylor Navas no bajó al césped?

Según medios argentinos, Keylor Navas sintió que no era la mejor idea ir al medio del campo durante el entretiempo debido a que el equipo estaba perdiendo. Podría interpretar como una falta de respeto a sus nuevos compañeros.