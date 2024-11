Keylor Navas da detalles de su vuelta al fútbol y llena de euforia a la afición de Saprissa

Keylor Navas sigue todavía sin definir su futuro, luego de haber quedado como agente libre el pasado 30 de junio. No extendió su vínculo con el París Saint-Germain y desde entonces no se entrenó con ningún equipo con contrato vigente. Sí estuvo presente en la Sele y estuvo en las instalaciones del Deportivo Saprissa, pero no pasó más allá de un entrenamiento informal.

En los últimos días, apareció un rumor sobre una posible llegada a Alianza Lima a través de un ofrecimiento. Sin embargo, en las últimas horas rompió el silencio después de varios meses y habló de su propia boca en una entrevista con el programa Tiempo Final.

Keylor tocó varios temas y no esquivó la pregunta sobre cuándo volverá a Costa Rica para volver a ponerse la camiseta morada. Si bien no especificó el momento, sí dio certezas sobre dónde terminará su carrera deportiva.

¿Dónde terminará su carrera Keylor Navas?

“Saprissa es el equipo en el que empecé y quiero terminar mi carrera”, confirmó Keylor Navas sobre su regreso a Saprissa. De esta manera, los aficionados morados estarán más que ilusionados esperando el día de su vuelta.

Con respecto a por qué no vuelve en este momento, detalló: “Siento que todavía no es el momento de jugar en Costa Rica pero no lo descarto al 100%, claro que me gustaría, es donde empecé pero todavía tengo para dar un poquito más en alguna otra Liga. Vamos a ir quemando etapas”.

No le cierra las puertas a la Sele

“Cuando tomo una decisión no es por un calentón, es una decisión que uno toma en el momento basándose en muchas cosas, pero llegar y decir nunca voy a volver. Es algo que nunca se sabe“, explicó el portero nacido en San José sobre su relación con la Selección.

