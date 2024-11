Hernán Medford se sube al barco de Jafet Soto: las declaraciones que lo acercan a Herediano

En los últimos días, el nombre de Hernán Medford crece cada vez más como posibilidad para ser el entrenador de Herediano en el 2025. El ex DT de Sporting San José sería el favorito de Jafet Soto, más allá de que hay otros nombres en carpeta.

Para aumentar el cariño por parte del presidente del Team, el técnico salió hacer fuertes declaraciones en contra de la UNAFUT. Fue muy duro con la organización del torneo, de la misma manera que Soto hace algunas semanas.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre el torneo costarricense?

Jafet Soto explotó contra la organización del torneo: “La Unafut es un desastre. La sub 20 fue un desastre, la regla sub 21 no sirve y traer 5 extranjeros es una pésima decisión. Pero aquí siguen tomando decisiones gente que no es futbol”.

Luego, hizo referencia a la gran cantidad de futbolistas del exterior que empieza a haber en los equipos ticos: “Nuestro fútbol no está para pagar extranjeros de alta calidad como los que van a México y Europa. Las decisiones en Unafut son desastrosas”.

Pero esto no quedó acá, el posible DT de Herediano le apuntó a los directivos: “Nuestro fútbol está manejado por gente que no sabe de fútbol, ese tipo de cosas van envolviendo nuestro fútbol. Esa regla de hacerla obligatoria nunca me ha gustado, al jugador hay que ponerlo por convicción”.

Para finalizar, Medford declaró que salió hablar ahora porque sino te censuran: “Ahora que estoy fuera del fútbol no me pueden castigar. Pero la Unafut tiene que cambiar, está siendo manejada por gente que no sabe de fútbol”.