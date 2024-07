El delantero Johan Venegas debutó con la AD Guanacasteca en un partido que no pasó desapercibido. El encuentro, que tuvo lugar el miércoles por la noche, culminó con una derrota de 3-1 frente al Deportivo Saprissa. Sin embargo, más allá del resultado, lo que realmente llamó la atención fueron las contundentes declaraciones del artillero en la zona mixta del Estadio Nacional.

El atacante ex Alajuelense no se contuvo al hablar sobre el arbitraje del partido. “El equipo jugó de igual a igual contra el tetracampeón, eso es positivo. Se vieron cosas buenas. En el trámite del partido hay faltas que son muy parecidas para los dos equipos y siempre se inclina la balanza hacia Saprissa. No pido que nos regalen nada, solo que sean parejos, hoy (miércoles) nos perjudican anulando el primer gol y así es complicado”, expresó el delantero.

Pero los dichos de Johan no quedaron ahí. El futbolista también fue muy duro contra la propia dirigencia de su nuevo club. Se mostró molestos con problemas que se están viviendo actualmente dentro de la plantilla del Guanacasteca.

¿Qué dijo Johan Venegas contra la dirigencia de Guanacasteca?

“Hay cosas que en el club se deben ordenar, hay un poco de desorden y debo hacerlo público porque necesitamos un buen ambiente para trabajar y poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera”, dijo Venegas, enviando un mensaje claro a la dirigencia de la AD Guanacasteca.

Estas declaraciones subrayan la importancia de una buena gestión dentro de los clubes deportivos. La estabilidad y el orden en la administración son fundamentales para el éxito en el campo de juego. Los jugadores necesitan un entorno profesional y bien organizado para rendir al máximo de sus capacidades.

Respaldo al técnico Mauricio Soria

En medio de sus críticas, Venegas también mostró su apoyo al entrenador boliviano Mauricio Soria. “Se lo dije al presidente, si el técnico se va, es un error garrafal, es una persona con mucha experiencia, trabaja bien y le enseña mucho a los jóvenes”, afirmó el delantero.

Para finalizar, Johan concluyó con un pedido para la máxima autoridad del club en el que se encuentra actualmente: “Espero que el presidente ponga de su parte para que el proyecto avance a lo que pretendemos”.