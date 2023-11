Gustavo Alfaro fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, por lo que inmediatamente aprovechó para mandar un mensaje, tanto a los aficionados como a los jugadores, donde dejó claro que espera unidad en el grupo para poder alcanzar los objetivos trazados.

“Llegar a la Selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Catar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”, dijo.

¿Cuál es el mensaje para los jugadores?

“Ojalá logremos entre todos una Selección que se identifique con el sentimiento de la gente, con el orgullo sublime que significa pertenecer y representar al país. Que honre su pasado histórico y plantee un desafío concreto hacia su futuro”, aseguró.

¿Qué dijo el presidente de la Fedefutbol?

“La llegada de un entrenador con la calidad profesional y humana de don Gustavo nos ilusiona mucho en medio de los procesos de cambio en que nos encontramos. Visualizamos que su conocimiento, preparación y filosofía de fútbol calzará a la perfección con los jugadores y con los aficionados ticos. Estamos muy contentos con su llegada”, opinó.

¿Quién es Gustavo Alfaro?

Con 61 años, está considerado una de las grandes figuras del banquillo en Argentina. Su carrera de más de tres décadas está colmada de logros y reconocimientos. Fuera del terreno de juego, Alfaro es un experimentado comentarista de televisión, en cadenas tan prestigiosas como Caracol de Colombia y ESPN.

También se le reconoce como un destacado conferencista internacional, con magistrales presentaciones en la Universidad Austral, el Congreso de Kinesiología de Latinoamérica, el Congreso de Periodismo de Latinoamérica y la Cumbre Latinoamericana de la NBA, entre otros.

¿A qué equipos ha dirigido?

Selección de Ecuador (2020-2022)

Boca Juniors, Argentina (2019-2020)

Hucarán, Argentina (2017-2018)

Gimnasia y Esgrima de La Plata, Argentina (2016-2017)

Tigre AC, Argentina (2014-2015)

Arsenal FC, Argentina (2006-2008 y 2010-2014)

Al Ahli, Arabia Saudita (2009)

Rosario Central, Argentina (2008-2009)

San Lorenzo, Argentina (2005-2006)

Quilmes, Argentina (1996-1997 y 2002-2005)

Olimpo de Bahía Blanca, Argentina (2001)

Belgrano, Argentina (2000)

Club Rafaela, Argentina (1992-1996 y 1998-2000)

Patronato, Argentina (1997-1998)

