El clásico entre Deportivo Saprissa y Herediano dejó varias emociones, especialmente para Javon East, quien fue el centro de atención de los fanáticos morados.

El delantero jamaiquino falló varias oportunidades claras de gol, lo que generó frustración en la afición. El descontento se manifestó a través de murmullos y silbidos para Javon East en La Cueva.

La redención de Javon East

Sin embargo, todo cambió en el minuto 75, cuando el centrodelantero se elevó para cabecear un preciso centro de Luis Díaz, sellando el 1-0 definitivo y su redención ante los morados.

Javon East respondió ant las críticas (Saprissa).

Al finalizar el partido, el atacante de la escuadra tibaseña se manifestó a través de sus redes sociales con una publicación que acompañó con el mensaje “God is good”.

El emotivo intercambio de Javon East y Luis Paradela

Lo que sorprendió a los seguidores del atacante fue el comentario del ex Saprissa Luis Paradela, quien desde el U Craiova de Rumania escribió: “Ese es mi goleador ❤️❤️ Te amo hermano y lo extraño 🫶🫶🫶”.

Paradela no se olvida de Saprissa (Instagram).

El emotivo mensaje del extremo cubano, pieza fundamental en la obtención del tetracampeonato morado, no quedó sin respuesta, ya que Javon East le contestó rápidamente: “I miss you too mi hermano y te amo”,