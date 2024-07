Fidel Escobar está viviendo una situación inédita. Después de haberse perdido la Copa América 2024 con Panamá, ahora el defensor consiguió una suerte de redención que le permite volver a sonreír.

A los 29 años, y con contrato hasta 2026, el panameño protagonizó este lunes algo que nunca le había sucedido: obtuvo dos galardones individuales con Saprissa en la gala de premios organizada por la Unafut.

Fidel Escobar no puede creer lo que le sucede en Saprissa

El canalero fue distinguido como el mejor jugador y el mejor extranjero del Apertura 2023 en el que Saprissa consiguió su título 39. “Cuando me comunicaron del premio estaba muy ansioso. La verdad, me sorprendí. Recibir estos premios no me lo esperaba”, aseguró Escobar.

“Es la primera vez en mi carrera que puedo recibir un premio, no sé si habrá algo económico, pero al final yo siempre quiero dar el máximo y desde que llegué a Saprissa vine a darlo todo”, agregó Escobar.

El premio que se llevó Fidel Escobar. (Unafut)

¿Cuándo vuelve a jugar Fidel Escobar?

La lesión muscular sufrida durante el último torneo no sólo lo hizo faltar a la Copa América 2024 sino que también se perdió las finales del Clausura 2023 ante Alajuelense. Desde entonces lleva tres meses sin jugar y aún no tiene fecha de regreso.

“Cuando uno se lesiona hay frustración porque uno quiere estar con sus compañeros, vivir el día a día. Fue frustrante lesionarme”, explicó Fidel y reveló qué sabe sobre su vuelta: “No sé cuándo vuelva a entrenar, pero de momento sigo en rehabilitación y contando con el apoyo de la familia y de todos en el plantel”.