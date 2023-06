Juan Pablo Vargas atraviesa un momento agridulce. Si bien la Selección Nacional lo convocó para los amistosos contra Guatemala y Ecuador y la Copa Oro 2023, el defensa tico debió marcharse en un momento clave del semestre para Millonarios: los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-I.

El conjunto Azul lidera el Grupo B con 10 puntos. Y este sábado se jugará el boleto a la gran final contra Independiente Medellín como local. Un triunfo bastaría para amarrarlo, pero si tropiezan y Boyacá Chico, escolta con 8, aprovecha, le dirán adiós a la fiesta grande del fútbol colombiano.

Vargas, titular en la reciente derrota 2-1 de Millonarios ante su perseguidor directo, se despidió el lunes de sus compañeros y viajó a Estados Unidos para unirse a la concentración de Costa Rica. Aunque no sin expresar antes su desazón, pues también se perderá el duelo contra Defensa y Justicia del 29 de junio que definirá si avanzan o no a los octavos de la Copa Sudamericana.

“Es horrible, uno juega todo el torneo y se tiene que ir en las finales. Para nadie es agradable. No es horrible por irme a la Selección, porque mi país es hermoso y ponerme la camiseta roja de Costa Rica es un orgullo, es un sueño de niño. Pero la situación de chocar entre tener que irme y dejar a Millonarios, porque la Selección tiene potestad por fecha FIFA, es duro para uno y no es que uno le desee eso a alguien como jugador”, aseguró.

Luis Fernando Suárez criticó a la liga colombiana

“En Colombia hay un torneo que es anti técnico, que en determinado momento maneja situaciones en las cuales va a en contra de las que un seleccionador necesita para poder competir. Por lo general se da esta situación que donde las fechas FIFA siempre se recargan con el campeonato local”, le dijo el timonel de la Tricolor a ESPN.

El caso de Vargas afecta a su DT, Alberto Gamero, y también a sus colegas: “Millonarios no solo tiene el problema con Juan Pablo, también con jugadores de campo y el arquero que están con la selección colombiana. Con el Atlético Nacional también sucede así y no debería de presentarse así, en Europa en este momento no hay competencia y cuando hay fechas FIFA no hay liga”, añadió.

Para finalizar, elogió el profesionalismo del defensa de 27 años: “Quiero valorar mucho lo de Juan Pablo, quiere ser campeón con Millonarios y antepone al país por esa situación de ser campeón. Me parece que es lo normal que se quiera representar al país, pero él quiere ser campeón jugando y por eso tiene algo en el corazón medio doliéndole, pero con muchos deseos de estar acá”.