Newell’s Old Boys hizo su segunda presentación este lunes por el Torneo Apertura 2025 y volvió a perder. Esta vez fue por 3-0 en condición de visitante ante Banfield y parece no levantar cabeza, después de haber tenido un 2024 también complicado.

Tras haber llegado el pasado jueves, Keylor Navas todavía no pudo estar presente en la Lepra debido a que aún no llegaron algunas documentaciones, como es el permiso de trabajo y otras cuestiones legales, que no le permiten ser parte de la convocatoria.

Sin embargo, todo indica que su estreno será en la tercera fecha como local en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa contra Aldosivi, uno de los equipos que ascendió en la última temporada.

Sabe bien Mariano Soso, el entrenador de Newell’s, que está atravesando un mal presente y los aficionados se lo han hecho saber en las redes sociales. Desde su llegada en noviembre, dirigió cinco partidos y solo pudo ganar uno, el de la última fecha ante Talleres en diciembre, luego igualó uno y perdió los otros tres.

En conferencia de prensa, el técnico de la Lepra habló sobre la necesidad de contar con Keylor Navas cuanto antes y reveló qué aportará al equipo para cambiar este complicado panorama.

“Va a aportar liderazgo, convicción en cuanto a lo interno y jerarquizar el inicio de nuestro juego. Su jerarquía va a ser muy importante”, destacó Soso sobre el ex Real Madrid, quien tendrá una dura tarea ante las numerosas carencias que presenta este Newell’s.