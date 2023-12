Christian Bolaños, el destacado volante costarricense, ha hecho oficial su decisión de retirarse del fútbol profesional al concluir el Torneo de Apertura 2023. A partir del próximo semestre, se integrará al Deportivo Saprissa asumiendo un rol de gran relevancia en el equipo. Este anuncio marca el cierre de una etapa significativa en la carrera de ‘Bola’, quien aportará su experiencia y liderazgo al Monstruo desde una perspectiva diferente.

En una rueda de prensa marcada por la emotividad, Christian Bolaños compartió con sinceridad la trascendencia de este momento en su vida deportiva. Sus palabras revelaron la profundidad emocional asociada con la decisión de poner fin a su carrera en el fútbol profesional, evidenciando la dedicación y pasión que ha caracterizado su trayectoria. En un acto de transparencia, Bolaños expresó la intensidad de las emociones vinculadas a este cierre de ciclo.

¿Cuál fue el último registro de Christian Bolaños en Transfermarkt?

Bolaños debutó con el Saprissa el 12 de diciembre del 2001, en Ciudad Cortés, cuando la S derroto a Osa por marcador de 0-2. Su primer gol en el Estadio Ricardo Saprissa llegó el 13 de marzo del siguiente año, al anotarle a Dexter Lewis de Limón en un partido que terminó 5-0.

Según los registros de Transfermarkt, el último valor de Christian Bolaños en el mercado fue de 50.000 dólares. Y ahora, tras anunciar su retiro del fútbol profesional, seguirá trabajando con la institución del Deportivo Saprissa.

¿Qué dijo Christian Bolaños al anunciar su retiro como jugador?

“Hablé con Sergio hace cuatro meses, conversamos de temas deportivos después del fútbol, es lo que me gustaría, crecer cada uno acá, con Sergio Gilá, acá hay gente que admiro mucho, tengo que continuar con ese legado transmitirlo hacia mis compañeros más jóvenes, así que yo creo que puedo trasladar toda esa experiencia, puedo desarrollarlo en lo que vienen detrás, yo crecí en Saprissa, me gustaría prepararme en esa parte“, afirmó Christian Bolaños.

“Uno se da cuenta en qué momento está, le soy sincero, me costó mucho un jugar, dolor de cabeza, en mi casa no conversamos mucho de futbol, intentar ser el mejor, ayudar los compañeros, es parte de la vida, los ciclos son así, no me gusta forzar las cosas, si hubiese agarrado otro camino, no me hubiese sentido bien, no me pasó por la cabeza ir a otro equipo“, sentenció Bolaños.

¿Cómo fueron los números de Bolaños en Saprissa?

Hasta el momento, acumula un total de 396 apariciones vistiendo la camiseta morada. De estos, 330 corresponden a partidos de campeonato local, mientras que 56 han sido encuentros internacionales y 10 han tenido lugar en competiciones nacionales. En términos de goles, su contribución es notable, sumando un total de 78 tantos. De estos, 67 fueron anotados en el ámbito de los torneos locales, 2 en competiciones nacionales y 9 en competiciones internacionales.

