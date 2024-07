El futuro de Keylor Navas sigue siendo muy incierto. El guardameta quedó libre del PSG y todavía no tiene ningún equipo que realmente haya avanzado por él, son todos rumores que se van cayendo con el pasar de las semanas.

Un guardameta de la calidad del nacido en Costa Rica es una buena opción para un equipo que peleará por cosas importantes esta temporada. Es por eso que el nombre del tico ha empezado a sonar cada vez más fuerte para un club que disputará Champions League.

¿Cuál es el equipo en el que están pidiendo a Keylor Navas?

En las redes sociales, aficionados del Fenerbahce de Turquía están pidiendo fichar a Keylor Navas. La idea es que llegue el portero para darle mayor jerarquía a su portería sobre todo en la Champiosn League 2024/25.

Los turcos se clasificaron al mayor torneo continental a nivel clubes gracias a que salieron segundos en la Superliga. Quieren un portero de la talla del costarricense para reforzarse y tener nombres fuertes en su plantilla.

Keylor Navas es pedido para llegar al Fenerbahce.

Este sería un buen destino para Keylor debido a que son clubes que pagan salarios muy altos y no se aleja del fútbol de elite. De todas formas, el guardameta todavía no ha avanzado para ningún destino en particular y todo es incertidumbre.

Pasan los días, el jugador sigue de vacaciones en Costa Rica y no se conoce realmente si hay negociaciones en curso. Por ahora, se lo ve a Navas muy alejado del fútbol y casi viviendo la vida de un futbolista retirado.