No es bueno el presente que está viviendo Keylor Navas en el Nottingham Forest. El equipo se encuentra en zona de descenso y podría perder la categoría si no logran revertir el mal presente que viven. Hoy volvieron a caer y fue con un rival directo: Leeds United.

El partido comenzó bien para el guardameta tico. Orel Mangala abrió el marcador a los 12 minutos y le estaba dando una victoria fundamental a los suyos. Lamentablemente, la alegría solo duraría 8 minutos la alegría. Jack Harrison anotaría el 1-1 parcial y mucho tendría que ver el portero costarricense.

Navas no pudo rechazar de la mejor manera el primer remate y le terminó dejando el balón al delantero rival para que defina a portería vacía. La reacción del ex PSG no fue buena y terminó recibiendo varias críticas por su accionar en el empate del Leeds United.

El 2-1 final no fue culpa de él y todo mérito se lo lleva Luis Siniesterra que marcó antes del final de la primera parte. Dura derrota del Nottingham que podría perder la categoría. Keylor y compañía deberán hacer un gran esfuerzo para sostenerse en la Premier League.

