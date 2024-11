Debutó a los 15 años, hoy tiene 19 y comparte escenario con Lamine Yamal: "Me visualizo en la Selección de Costa Rica"

Con tan solo 19 años, Joseth Pereza Serrano se ha consolidado como una de las piezas fundamentales en la defensa de AD San Carlos, uno de los candidatos a la clasificación para la fase final del Torneo Apertura 2024 de la primera división de Costa Rica.

El zaguero nacido en Heredia, quien hizo su debut para Los Toros del Norte cuando tenía nada más que 15 años, es el jugador Sub-21 con más minutos de juego en lo que va del campeonato.

El CIES coloca a Joseth Pereza junto a Lamine Yamal

El buen presente de Pereza se ve reflejado en un informe del prestigioso Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), que confeccionó un listado de los jugadores jóvenes (de hasta 19 años de edad) con más tiempo de juego en el último año natural a lo largo de las 50 principales ligas del mundo.

Peraza es uno de las jóvenes promesas con más minutos en todo el mundo (CIES).

Con 3719 minutos en los últimos 365 días, el prometedor defensor aparece en el puesto número ocho del ranking, codeándose con figuras internacionales como Lamine Yamal (4486 minutos) , Kobbie Mainoo (3676 minutos), Pau Cubarsí (3915 minutos) y su compatriota Andy Rojas, atacante de Herediano (3820 minutos).

El sueño de la promesa de San Carlos

Con un futuro brillante por delante, Pereza tiene claro cuál es su principal objetivo en el mundo del fútbol: llegar a ser convocado a la Selección de Costa Rica y dar el salto al extranjero.

“Siempre he sido feliz yendo a ver a la Selección y que me convoquen a la mayor sería de locos; yo sí me veo ahí pero no trato de pensar en que me tienen que convocar, sé que estoy empezando y estoy muy tranquilo, pero sí me visualizo en la Selección y fuera del país”, contó la joya de San Carlos en una entrevista reciente.