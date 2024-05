Keylor Navas y Mbappé tomaron la decisión de abandonar al PSG cuando termine la presente temporada. Luego de una campaña amarga tras la eliminación en semifinales de la UEFA Champions League, toca elegir otro camino. Sin embargo, durante el encuentro de la Ligue 1 ante el Toulouse, el francés luego de marcar el (1-0) tuvo un gesto con el tico en las narices de Luis Enrique.

Durante su paso por el PSG, Navas se convirtió en su momento en una pieza clave del equipo y conquistó nueve títulos: tres Ligue 1, dos Copas de Francia, tres Supercopas de Francia y una Copa de la Liga. Su talento, seguridad y liderazgo lo convirtieron en uno de los porteros más queridos por la afición parisina.

¿Cuál fue el gesto de Mbappé con Keylor Navas?

Tras marcar el (1-0) en el Parque de los Príncipes, Mbappé fue corriendo de forma inmediata a abrazar a Keylor Navas, teniendo un claro gesto de solidaridad con su compañero. No solamente porque ambos se despiden, sino porque una vez más Luis Enrique decidió dejar al tico en el banco de los suplentes.

Luis Enrique con el torneo de la Ligue 1 ya conquistado y con Gianluigi Donnarumma descartado para este encuentro ante el Toulouse, decidió dejar en el banco de los suplentes a Keylor Navas y en su lugar colocar al arquero español de 22 años de edad, Arnau Tenas.

El mensaje de despedida de Keylor Navas

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, afirmó Keylor Navas a través de sus redes sociales.