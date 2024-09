Pese a que se encuentra actualmente entrenando a un equipo, un ex técnico de Saprissa quiere dar el salto a la Sele.

Cuidado Vivas: ex DT de Saprissa se postula para dirigir Costa Rica

El nombre de Jeaustin Campos resuena con fuerza en el fútbol costarricense y no es para menos. Con un historial que lo posiciona como el técnico más ganador en el ámbito local, muchos aficionados y expertos del fútbol ven en él un posible candidato para tomar las riendas de la selección nacional de Costa Rica.

A sus 53 años, el ex DT de Saprissa no solo acumula títulos y experiencia en torneos internacionales, sino que también se ha ganado el respeto por su visión estratégica y capacidad para manejar equipos bajo presión. Por esto, sueña con dar el salto y dirigir un combinado nacional.

En medio de las críticas y expectativas sobre el desempeño del actual técnico de la selección, Claudio Vivas, el nombre de Campos ha vuelto a surgir como una opción para sustituirlo en caso de que se necesite un cambio en el banquillo de La Sele. Aunque el propio Jeaustin ha reconocido que su enfoque actual está en alcanzar los objetivos con su club actual, el Real España de Honduras, no oculta que su máximo sueño es dirigir en una Copa del Mundo, y si eso significa liderar a Costa Rica o a otra selección centroamericana, está listo para el desafío.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre dirigir un seleccionado?

“Yo siempre, se los he dicho a los muchachos, no se preocupen por el cuándo, sino cómo van a estar preparados para cuando llegue esa oportunidad, entonces yo me siento preparado”, señaló Campos en una reciente entrevista con ESPN.

Jeaustin Campos desea dirigir una selección nacional. (Foto: LaRepublica)

Con una trayectoria que incluye dirigir a Puerto Rico en más de 40 partidos, eliminatorias mundialistas y competencias internacionales como la Copa Sudamericana, Campos siente que ha “quemado todas las etapas” necesarias para dar el salto a una selección nacional de mayor relevancia.

La ambición de un Mundial

Campos no disimula su ambición por participar en un Mundial, un sueño que comparte con la mayoría de los entrenadores del fútbol mundial. “Es un sueño de todos los que estamos en este ambiente”, dijo. Sin embargo, a pesar de su deseo, el técnico costarricense ha sido cauteloso en sus declaraciones, respetando su compromiso con el Real España. “Por ahora tengo que respetar al club, no me gustaría que se tergiversen mis palabras. Estoy muy feliz en mi equipo“, enfatizó.

¿Competencia para Vivas?

Mientras tanto, la situación actual de Claudio Vivas en la selección costarricense es cada vez más delicada. Las críticas hacia el argentino no cesan, y su continuidad al frente de La Sele podría depender de los resultados de los próximos compromisos. Si los resultados no mejoran, la federación de fútbol de Costa Rica podría verse en la necesidad de buscar un nuevo líder, y Jeaustin Campos, con su experiencia y bagaje, podría convertirse en la opción más lógica.