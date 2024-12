"Con todo respeto para Herediano...": Saprissa dice algo de Alajuelense que hará enfurecer a Jafet Soto

El Deportivo Saprissa comienza esta noche su lucha por revalidar el título y alcanzar el anhelado pentacampeonato, enfrentando a San Carlos en la primera semifinal del torneo. El encuentro, programado para las 7:30 p. m., representa el primer escalón en la ambición de los morados por volver a alzar el trofeo.

Gustavo Chinchilla, gerente general del Morado, reconoció los desafíos que conlleva mantenerse en la cima, pero también señaló la fortaleza del equipo y su confianza en superar cada etapa del torneo. “Tenemos equipos muy calificados al frente, a los cuales les tenemos un profundo respeto. Lo primero que debemos hacer es ganar el juego en San Carlos, cerrar en la ‘Cueva’ con el apoyo de la afición y luego enfrentar una final para extender esto a una Gran Final”, declaró Chinchilla.

Si los saprissistas logran vencer a San Carlos, enfrentarán en la final de la segunda fase al vencedor entre Alajuelense y Herediano. Este escenario podría conducir a una Gran Final contra Alajuelense, campeón de la primera fase, un clásico nacional que Chinchilla espera con entusiasmo.

La frase de Chinchilla que molestará a Jafet Soto

Chinchilla reveló que tiene ganas de cruzarse con Alajuelense en esta final y se justificó mediante al gran negocio que sería un clásico en esta instancia. Algo que no le gustará mucho a Jafet Soto y su Herediano.

¿Qué dijo Gustavo Chinchilla sobre un posible cruce con Alajuelense?

“Con todo el respeto para Herediano, prefiero el espectáculo que genera un clásico nacional, y creo que todos en este país preferimos eso. Si podemos extenderlo a dos clásicos más, es un sueño, y además, desde una perspectiva de negocio, es bastante bueno para nosotros”, declaró el gerente de Saprissa.

El gerente también rememoró el último clásico jugado en el estadio Ricardo Saprissa, en el que los morados se impusieron 3-0. “El ambiente fue especial. La experiencia en nuestra casa, la tranquilidad con la que vivimos todo, fue algo lindo. Queremos repetir eso en una Gran Final”, aseguró.

No obstante, Chinchilla advirtió que el primer reto será complicado. Jugar en San Carlos presenta no solo el desafío del rival, sino también el estado del terreno de juego. “Es una cancha complicada, donde poner la bola en el piso es dificilísimo. Tenemos que echar mano a recursos diferentes que no son los tradicionales de Saprissa, pero motiva mucho enfrentar este reto”, expresó.

El camino hacia el pentacampeonato no será sencillo, pero el Deportivo Saprissa está decidido a demostrar que su historia, calidad y pasión son suficientes para alcanzar una vez más la gloria. Esta noche, en San Carlos, se escribe el primer capítulo de esta emocionante travesía.