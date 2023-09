Después de dos meses de ausencia debido a una lesión en el tobillo sufrida en la Supercopa ante Herediano el 18 de julio, el capitán del Saprissa, Mariano Torres, está listo para hacer su regreso al terreno de juego. Aunque aún no ha podido debutar en el Torneo de Apertura 2023 ni en la Copa Centroamericana, su evolución física es positiva y se espera que esté disponible para jugar a partir del 1 de octubre.

El mediocampista del Morado ya ha recibido el alta médica y se reincorporó a las prácticas hace una semana y media. Sin embargo, aún no se encuentra al 100% en términos de su forma física y ritmo de juego. A pesar de estar entrenando nuevamente con el equipo, el jugador todavía experimenta dolor y su articulación se está adaptando al contacto con la pelota y al ritmo de los entrenamientos con balón.

José Sánchez, el preparador físico del club, en Radio Columbia comentó: “En la primera semana, realizó solo la mitad del trabajo con el grupo porque debemos llevarlo paso a paso. A medida que su dolor disminuya, le daremos el alta física. Observaremos cómo asimila la carga para que pueda ser considerado nuevamente en la fecha 13, contra Guanacasteca el 1 de octubre. Si todo va bien, estimo que para esa fecha ya podrá sumar minutos“.

El entrenador Vladimir Quesada destacó la importancia de un jugador de la calidad de Torres: “Estamos muy contentos con la evolución de Mariano. No obstante, no vamos a apresurar ningún proceso. Gracias a Dios, los que están sanos respaldan a los que aún no están listos. Al igual que esperamos el regreso de Mariano, también lo hacemos con Ryan, David, Jefferson, Chirino y Ricardo Blanco“.

¿Cuándo Mariano Torres podrá volver a ser titular con Saprissa?

Si Mariano Torres cumple con los plazos previstos, estará habilitado para el partido de vuelta de la Copa Centroamericana contra el Real Estelí de Nicaragua el 4 de octubre, después del partido de ida que se jugará el 27 de septiembre. Su regreso es esperado con gran expectación por parte de los aficionados y el equipo del Saprissa.