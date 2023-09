Joel Campbell vivió una situación incómoda con los aficionados del Deportivo Saprissa a través de las redes sociales. Luego de que se hiciera viral un video en donde se observaba al jugador costarricense rechazando firmar una camiseta de un niño con la camiseta Morada. A pesar de que Joel aclaró la situación, esto no hizo que se salvara de los mensajes de la afición del Saprissa.

Recordemos que desde que se oficializó la llegada de Joel Campbell a la Liga Deportiva Alajuelense hace algunos meses, no han parado de llegar críticas y situaciones controversiales a su nombre al no ser alguien muy querido por la afición del equipo Deportivo Saprissa por obvias razones. Luego de este suceso, lo seguidores Morados no perdonaron al tico.

¿Qué dijo Joel Campbell en sus redes?

Todo ocurrió en el Estadio Chorotega donde aparecieron las nuevas críticas para el manudo debido al acercamiento de un niño que le pidió la firma en una camiseta del equipo morado, Campbell rechazó esta opción y siguió rumbo a los camerinos

“Solo quiero aclarar que NO me negué a firmar la camisa de Saprissa, lo que pasó fue que ya llevaba 10 minutos tomándome fotos y firmando camisas y ahí fue que llegó el comisario de UNAFUT para decirme que ya no podía parar más. Por eso fue que seguí directo”, aseveró Joel Campbell a través de sus redes, pero no se salvó de las críticas.

La reacción de los seguidores del Saprissa