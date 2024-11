Alonso Martínez es uno de los hombres de moda de la Selección de Costa Rica, en especial por el momento que está viviendo con el New York City de la Major League donde es el goleador, pero no todo fue fácil y en especial en el inicio, algo que tuvo sus consecuencias.

Martínez no tenía regularidad con su club, por lo que el entrenador Gustavo Alfaro no lo consideró en los llamados, algo que es diferente con Claudio Vivas, según comentó a Diario Olé de Argentina, algo que también vincula con su actualidad en el New York en el que ahora es una de las figuras.

Las diferencias entre Claudio Vivas y Gustavo Alfaro

“Siempre estuvieron en contacto conmigo después de la convocatoria. Cuando llegué me recibió bien, es una persona a admirar y de respeto. Desde ahí siempre han estado pendientes de cada partido que juego en Nueva York. El preparador físico siempre me pregunta cómo salió el partido”, comenzó diciendo sobre Vivas.

“Sabes que se preocupan por ti, saben qué pasa contigo. Y eso no lo tenía antes. Me hace muy feliz que siempre estén pendientes de uno. Antes era muy difícil que llegara una llamada de un entrenador o un mensaje de preparar físico. Ahora me escriben, están pendientes de uno y es muy bueno la verdad“, agregó.

“Claudio (Vivas) trabaja bien, es un buen entrenador y sabe lo que es estar ahí. Ha compartido con gente de experiencia. Ahora todos los que estamos ahí tenemos que demostrarle a él por qué estamos en la selección“, continuó en el que elogió al actual seleccionador.

Su momento con New York City

“Pienso que lo que he venido haciendo en MLS me ha ayudado muchísimo a estar ahora en la selección. Antes es entendible, no venía jugando, no venía teniendo minutos y así era muy complicado estar en la selección. Ahora, que me está yendo bien, quiero aprovechar el momento“, finalizó.