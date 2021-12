Aún restan 90 minutos en la gran final del Apertura 2021 y ciertamente la serie aún no está definida; el resultado de 0 por 1 en favor de los florenses es una ventaja que si bien es cierto vale, tampoco es para hacer alarde ni lanzar campanas al viento. Lo que sí es innegable fue la superioridad de Jeaustin Campos en su lectura y efectividad.

Sacarle 3 puntos al Saprissa en su propio patio no es tarea fácil, nunca lo ha sido y posiblemente nunca lo será; justo ahí radica el primer gran punto a favor de Campos la tarde-noche de este jueves en el Ricardo Saprissa, pero no es el único a destacar.

Herediano aprendió la lección:

Hacía poco más de una semana, Herediano fue vapuleado 3 goles por 0 en esa misma cancha y por el mismo conjunto, una lección que parece haber aprendido el timonel florense y que acabó demostrando anoche. El juego de herediano no fue vistoso, sin embargo, tampoco sufrió, las lineas replegadas hasta atrás no fueron obra de la casualidad, así lo ensayaron desde previo al encuentro y lo ejecutaron en gran forma.

Pero no solamente ha de reconocerse la labor defensiva, también son destacables los intentos donde se lanzó al frente tanto en contragolpe como en bloque. Jeaustin sabia muy bien a lo que iba, por ello pobló la zaga con una sólida línea de 5, inquebrantable y con salida por los costados.

El dibujo táctico estaba claro, Herediano cedería la iniciativa pero no pasaría apuros, por el contrario, no desistió del ataque aunque fuese escaso, acciones que a la postre terminaron en la jugada que propició el penal y el posterior gol rojiamarillo. Tampoco desesperó en las variantes, la primera de ellas (dejando de lado la de Aarón Salazar por lesión) al 63´ cuando el partido estaba ya maduro.

En la acera del frente, los planes de Iñaki no salieron como los pensó, apostó por un clásico 4-3-3 pero los hombres en punta no supieron romper el cerrojo florense, en parte por la sólida línea defensiva y en parte por la incapacidad de concretar las acciones que tuvieron frente al arco rival.

Los cambios en el banquillo morado no pesaron en lo absoluto y los locales se quedaron sin ideas, tuvieron la pelota en su poder en al menos 3/4 partes del juego, pero ese control no se tradujo en jugadas apremiantes para el rival, el gol no llegó y se asfixió con la bola en los pies.

No fue abrumador, pero este primer pulso de técnicos, lo ganó sin mucho problema el estratega costarricense, llegó a hacer lo que tenía que hacer y encima salió con 3 puntos en casa ajena, negocio redondo para un técnico ganador, con espuela y a todas luces experimentado; ya lo dijo el propio Campos en conferencia de prensa: "Así se juegan las finales"